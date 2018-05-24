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الوطن

حبس "عصابة" من 5 متهمين قتلوا عجوزا لسرقته في أبوالنمرس بالجيزة

منذ 5 دقيقة
كتب: محمود الجارحى وجيهان عبد العزيز
حبس "عصابة" من 5 متهمين قتلوا عجوزا لسرقته في أبوالنمرس بالجيزة

صورة أرشيفية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة،، حبس 5 متهمين لمدة 15 يومًا بتهمة القتل لعجوز وسرقته في أبوالنمرس.

وقررت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، قد قررت حبس المتهمين الخمسة بتهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، لمدة 4 أيام.

وكشفت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء عصام سعد مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، لغز مقتل مسن داخل شقته في أبوالنمرس، وأن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين، نفذوا الجريمة بغرض السرقة، وأنهم قتلوا الضحية واستولوا على 6 آلاف جنيه، وألقى ضباط المباحث القبض على المتهمين، وأحيلوا للنيابة.

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