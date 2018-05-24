تسجيل الدخول

الوطن

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الضفة الغربية

منذ 5 دقيقة
كتب: وكالات
إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الضفة الغربية

صورة أرشيفية

أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، اليوم الخميس، بعد أن هاجمه فلسطينيون في مخيم للاجئين في مدينة رام الله، في الضفة الغربية، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "أُصيب جندي بجروح حرجة بعد تعرضه لسقوط جسم ثقيل على رأسه خلال نشاط في الضفة الغربية"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف إن الحادث وقع خلال محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين في مخيم الأمعري للاجئين في الضفة الغربية.

وتابع: "تم إلقاء جسم ثقيل باتجاه القوة فأصاب رأس أحد الجنود"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الجندي لتلقي العلاج الطّبي حيث يتم التحقيق في الحادث".

أخبار متعلقة

إصابة جندي إسرائيلي بـ"الرصاص" على الحدود اللبنانية

إصابة جندي إسرائيلي بـ"الرصاص" على الحدود اللبنانية
إصابة جندي إسرائيلي دهسا قرب نابلس

إصابة جندي إسرائيلي دهسا قرب نابلس
إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات قرب قبر يوسف في الضفة الغربية المحتلة

إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات قرب قبر يوسف في الضفة الغربية المحتلة
إصابة جندي إسرائيلي بانفلات رصاصة في مستوطنة "بيت إيل"

إصابة جندي إسرائيلي بانفلات رصاصة في مستوطنة "بيت إيل"
إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب حاجز بيتونيا

إصابة جندي إسرائيلي في عملية دهس قرب حاجز بيتونيا
موقع عبري: إصابة جندي إسرائيلي في مواجهات عنيفة قرب "رام الله"

موقع عبري: إصابة جندي إسرائيلي في مواجهات عنيفة قرب "رام الله"

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

وزير خارجية الصين: ترامب وكيم جونج سيتوصلان لقرار صائب

وزير خارجية الصين: ترامب وكيم جونج سيتوصلان لقرار صائب

عملية نصب على رجل بسبب إعلان "مساج".. كلفه 30 ألف دولار

عملية نصب على رجل بسبب إعلان "مساج".. كلفه 30 ألف دولار

76 عضوا بالكونجرس الأمريكي يدعون نتنياهو لوقف هدم منازل الفلسطينيين

76 عضوا بالكونجرس الأمريكي يدعون نتنياهو لوقف هدم منازل الفلسطينيين

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الضفة الغربية

إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الضفة الغربية

تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة

تجديد حبس عاطل متهم بالاتجار في المخدرات بالجيزة

اختيارات الوطن

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

"رمضانك بيضحك".. إسماعيل ياسين يشتكي من "عين الحسود"

"رمضانك بيضحك".. إسماعيل ياسين يشتكي من "عين الحسود"

الأكثر قراءة

عاجل