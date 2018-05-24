إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة في الضفة الغربية

أُصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، اليوم الخميس، بعد أن هاجمه فلسطينيون في مخيم للاجئين في مدينة رام الله، في الضفة الغربية، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "أُصيب جندي بجروح حرجة بعد تعرضه لسقوط جسم ثقيل على رأسه خلال نشاط في الضفة الغربية"، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف إن الحادث وقع خلال محاولة جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال فلسطينيين في مخيم الأمعري للاجئين في الضفة الغربية.

وتابع: "تم إلقاء جسم ثقيل باتجاه القوة فأصاب رأس أحد الجنود"، مشيرا إلى أنه "تم نقل الجندي لتلقي العلاج الطّبي حيث يتم التحقيق في الحادث".