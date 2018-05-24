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الوطن

ضبط هاربين من حكمين بالإعدام والمؤبد في البحيرة

منذ 30 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
ضبط هاربين من حكمين بالإعدام والمؤبد في البحيرة

اللواء محمد هندى

ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، الأمن، اليوم، القبض على هاربين اثنين من تنفيذ حكمين بالإعدام والمؤبد، خلال حملتين بمركزي كفرالدوار ووادي النطرون.

تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، بضبط "يحيى ك" 23 سنة ومقيم بحوش عيسى، والمطلوب ضبطه في قضية جنايات مركز حوش عيسى "قتل" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالإعدام.

كما تم ضبط "محمد. ب" 19 سنة ومقيم بوادي النطرون، والمطلوب ضبطه في قضية جنايات مركز وادي النطرون "سلاح"، والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالسجن المؤبد.

وحرر محضران بالواقعتين والعرض على النيابة العامة.

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