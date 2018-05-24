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الوطن

"الرقابة" تقبض على 8 مسؤولين بالفيوم سهلوا الاستيلاء على أراض دولة

منذ 6 دقيقة
كتب: أحمد غنيم
"الرقابة" تقبض على 8 مسؤولين بالفيوم سهلوا الاستيلاء على أراض دولة

اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية

أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، منذ قليل، عن إلقاء القبض على 8 من مسئولي المحليات بمحافظة الفيوم، هم (م. س) رئيس القسم الهندسي بمركز ومدينة طامية، (ع. ك) وكيل الإدارة القانونية، (م. خ) مسئول التعديات، (م. ش) مسئول الأملاك، و(ع. ع)، (ع. ا. م) فنيين الأملاك، و(م. م) رئيس الوحدة المحلية السابق لقرية فانوس، و(إ. خ) رئيس الجمعية الزراعية بالقرية.

وأضافت "الهيئة"، في بيان صادر عنها، أن القبض على المسئولين يأتي لقيامهم بتسهيل استيلاء الغير على أراضي أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالى 2500 متر، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال حالات البناء المخالف على الأراضي والأضرار بالمال العام بما قيمته حوالى 4.3 مليون جنيه تمثل قيمة الأرض المستولى عليها.

وتابعت: "وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم".

 

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