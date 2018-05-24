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الوطن

استقالة رئيس شركة روسال الروسية للألمنيوم بسبب العقوبات الأمريكية

منذ 43 دقيقة
كتب: أ ف ب
استقالة رئيس شركة روسال الروسية للألمنيوم بسبب العقوبات الأمريكية

شركة "روسال" الروسية للالمنيوم

اعلنت شركة "روسال" الروسية للالمنيوم الخميس عن استقاله رئيسها التنفيذي ونصف اعضاء مجلس ادارتها لتجنيب الشركة العقوبات الاميركية التي استهدفت مؤسسها اوليغ ديريباسكا.

وفي بيان لها قالت الشركة ان الاستقالات هي جزء من "الجهود التي تبذلها ادارة المجموعة لحماية مصالح الشركة ومصالح مساهميها منذ فرض العقوبات" الاميركية الشهر الماضي.

واعلن مكتب ضبط الاصول الخارجية في وزارة الخزانة الاميركية الشهر الماضي فرض عقوبات جديدة على روسيا عقب ازمة دبلوماسية اثارها تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وطالت هذه العقوبات الدائرة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين ومن بينهم ديريباسكا ما ادى الى هبوط اسهم الشركة المسؤولة عن انتاج 7% من المنيوم العالم، فيما ارتفع سعر هذا المعدن.

وتسبب ذلك في اضطرابات في السوق ما دفع الحكومة الاميركية الى الاشارة الى ان الشركة قد تتجنب العقوبات اذا تخلت عن علاقتها بديرباسكا.

وقالت روسال "بالنسبة للشركة فإن الطريق لتخفيف العقوبات الاميركية هو من خلال نقل اصول الشركة الى مالكين اخرين" واستقالة الاشخاص المستهدفين بالعقوبات.

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