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الوطن

محافظ الشرقية: توريد 514 ألف طن قمح للصوامع والشون حتى الآن

منذ 36 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
محافظ الشرقية: توريد 514 ألف طن قمح للصوامع والشون حتى الآن

صورة أرشيفية

أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، انتظام سير عملية توريد الأقماح للصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة بنطاق دائرة المحافظة، مشيراً إلى أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2018 حتى اليوم بلغت 514 ألف و174 طنا و227 كيلو قمح.

وأشار إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ 1807 أطنان و641 كيلو قمح بنطاق دائرة المحافظة، لافتاً إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 381 ألف و846 فدانا.

وأضاف المحافظ، أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة الحكومية والخاصة بنطاق دائرة المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة صحية وسليمة، موضحا أن إجمالي عدد الصوامع والشون المطورة الحكومية والمخصصة لاستقبال القمح لهذا العام 49 صومعة وشونة مطورة حكومية وقطاع خاص بطاقة استيعابية 565 ألف و071 طن تكفي لاحتياجات المحافظة من القمح.

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