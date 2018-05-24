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الوطن

مصر تتطلع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في ذكرى الاحتفال بيوم أفريقيا

منذ 43 دقيقة
كتب: اكرم سامي
مصر تتطلع لرئاسة الاتحاد الأفريقي في ذكرى الاحتفال بيوم أفريقيا

وزارة الخارجية المصرية

صرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن مصر تحتفل غداً 25 مايو بذكرى عزيزة غالية على كل مواطن أفريقي وهي "يوم أفريقيا"، حيث توافق ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية في 25 مايو 1963، والتي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي في 26 مايو 2001، مؤكداً على أن "يوم أفريقيا" يجسد معاني النضال والكفاح لأبناء القارة من أجل الحرية والاستقلال والوحدة والتنمية.

وأضاف أبو زيد، أن تلك الذكرى العطرة تستدعي إلى الأذهان بطولات وتضحيات الأباء المؤسسين والأجداد من أجل نيل الحرية والكرامة في مسيرة ممتدة لعقود حتى نالت أفريقيا مكانتها التي تستحقها أمام الشعوب والدول الأخرى، مشيراً إلى إدراك مصر في ذلك الوقت - بحكم إنتمائها الأفريقي - لأهمية مساندة أبناء القارة في نضالهم من أجل الحرية، حيث استضافت عدداً من قيادات التحرر الوطني وقدمت الدعم لهم، مؤكداً على أن أبناء القارة الأفريقية لن ينسوا تضحيات الآباء المؤسسين من أمثال جمال عبد الناصر، ونكروما، ونيريري، وبن بيلا، وسيكوتوري، وهيلاسيلاسى، وكينيث كاوندا، وغيرهم.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن أفريقيا استكملت تلك المسيرة العطرة بتطوير العمل الأفريقي المشترك على مستوى هياكل ومؤسسات الاتحاد الأفريقي المختلفة، والتي تسعى لتحقيق الوحدة والاندماج بين أبناء القارة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، منوهاً الي انه على الرغم التحديات الكبيرة التي تواجه القارة حالياً، إلا أن القراءة الموضوعية لمسيرة العمل الأفريقي تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن أبناء القارة قد قطعوا شوطا كبيراً على طريق الاندماج والوحدة والتنمية الشاملة، وهو ما يعكسه ارتفاع معدلات النمو بالقارة والعديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية الأخرى.

وكشف أبو زيد عن أن الاحتفال بيوم أفريقيا هذا العام يأتي في ظل جهود كبيرة قطعتها مصر لاستعادة دورها الرائد في أفريقيا في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو ، خاصة من خلال استعادة عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، والمشاركة النشطة في الاجتماعات الوزارية والقمم الرئاسية، مما إنعكس إيجابيا على صورة مصر بالقارة، حيث أدرك الأشقاء الأفارقة أن مصر جادة في مساعيها للتعاون وإعطاء الأولوية لعلاقاتها الأفريقية، وهو ما أدى إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي والعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن عن عامي 2016 و2017 للدفاع عن مصالح القارة، ثم اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال عام 2019، بكل ما تحمله تلك الرئاسة من مسئوليات ومهام لن تتوانى مصر عن القيام بها.

وفي ختام تصريحاته، كشف أبو زيد عن أن الاحتفالات بيوم أفريقيا هذا العام سوف تتضمن المشاركة في حفل الاستقبال الذي ينظمه مجلس السفراء الأفارقة في مصر، وإنارة مبنى وزارة الخارجية بكلمة أفريقيا، فضلا عن مشاركة البعثات المصرية في الخارج في الاحتفال بيوم أفريقيا بدول الاعتماد.    

 

 

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