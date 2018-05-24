تسجيل الدخول

الوطن

إيران تحدد للأوروبيين شروطها للبقاء في الاتفاق النووي

منذ 20 دقيقة
كتب: أ ف ب
إيران تحدد للأوروبيين شروطها للبقاء في الاتفاق النووي

آية الله علي خامنئي

حددت إيران مساء الأربعاء للأوروبيين الشروط اللازمة بنظرها للبقاء في الاتفاق النووي الموقع مع الدول الكبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

في ما يلي الشروط كما حددها المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي في خطاب القاه امام قادة بينهم الرئيس حسن روحاني بحسب النص الرسمي الذي نشر الخميس.

- قرار مجلس الامن-"ان انسحاب الولايات المتحدة يشكل نقضا للقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي، لذا يجب على اوروبا ان تصدر قرارا يدين نقض اميركا".

والقرار 2231 صادق في يوليو 2015 على الاتفاق النووي الايراني الذي كان ابرم قبل ايام في فيينا بين طهران ودول مجموعة الست (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا).

- لا محادثات حول الصواريخ-"يجب على قادة الدول الاوروبية الثلاث (الموقعة على الاتفاق: المانيا وفرنسا وبريطانيا) ان تتعهد بالا تطرح قضية البرنامج الصاروخي والنفوذ الاقليمي للجمهورية الاسلامية الايرانية".

واضاف "يجب ان يدرك كل العالم ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تتخلى بالتاكيد عن عناصر قوتها وخصوصا في ما يتعلق بدفاعها".

وفي سوريا تدعم ايران النظام السوري وخصوصا عبر ارسال مستشارين عسكريين. وفي العراق تدعم احزابا سياسية وفصائل شيعية. كما تدعم طهران ايضا حزب الله الشيعي اللبناني وحركات فلسطينية مثل حماس والجهاد الاسلامي.

- ضمان مبيعات النفط الايراني-"يجب على اوروبا ضمان مبيعات النفط الايراني بشكل كامل، بحيث اذا اراد الاميركيون توجيه ضربة الى مبيعات النفط الايراني، ينبغي ان نتمكن من بيع كميات النفط التي نريدها" الى ابرز الزبائن مثل الصين والهند واليابان والاتحاد الاوروبي.

- ضمان التعاملات التجارية-"على المصارف الاوروبية ضمان المعاملات التجارية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية" وهو ما تتردد غالبية المؤسسات المالية الاوروبية في القيام به حتى الان خوفا من التعرض لعقوبات اميركية.

- التحركات الاوروبية-يسعى الاتحاد الاوروبي وفي مقدمه المانيا وفرنسا وبريطانيا لانقاذ الاتفاق النووي عبر ابقاء طهران في هذا الاتفاق الذي ابرم بعد 12 عاما من الازمة حول الملف النووي الايراني وفي ختام مفاوضات دبلوماسية شاقة.

اتاح اتفاق فيينا عودة ايران الى المجموعة الدولية بعد سنوات من العزلة وتخفيف العقوبات الدولية عنها مقابل تعهدها بعدم السعي لامتلاك السلاح النووي.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اقترح خصوصا "استكمال" الاتفاق عبر حمل ايران على بحث برنامجها للصواريخ البالستية ودورها في عدة نزاعات في الشرق الاوسط.

- شكوك ايرانية-تتهم طهران الولايات المتحدة في المقام الاول لكن ايضا الاوروبيين بالاخلال بوعودهم وبعدم القيام بشيء لافساح المجال امام ايران للاستفادة من الانفتاح الاقتصادي الذي كان تامل فيه البلاد اثر الاتفاق.

لكن يبدو ان زيارة المفوض الاوروبي للطاقة ميغل ارياس كانتي الى طهران هذا الاسبوع لم تقنع السلطات بحسن نية الاوروبيين او قدرتهم على الحؤول دون ان يؤدي انسحاب الولايات المتحدة الى نسف الاتفاق بالكامل.

وقال خامنئي مساء الاربعاء "ليست لدينا مشكلة مع الدول الاوروبية الثلاث، لكن ليست لدينا ثقة بها، وذلك بسبب ماضيها".

واضاف "لهذا السبب يجب ان تكون الضمانات المطروحة فعلية".

وتابع "اذا تقاعس الاوروبيون في الاستجابة لمطالبنا، فايران تحتفظ بحق استئناف الانشطة النووية، وعندما نرى ان الاتفاق النووي عديم الفائدة، فاحدى الطرق هي العودة لاستئناف الانشطة المتوقفة".

وطلب المرشد الأعلى ايضا من مسؤولي المنظمة الايرانية للطاقة الذرية ان يستعدوا لاستئناف محتمل "لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% اذا لاحظنا ان هذا الاتفاق ليس له فائدة".

أخبار متعلقة

ميركل ورئيس وزراء الصين يدافعان عن الاتفاق النووي الإيراني والتجارة

ميركل ورئيس وزراء الصين يدافعان عن الاتفاق النووي الإيراني والتجارة
المستشارة الألمانية تعلن تأييد بلادها الاتفاق النووي مع إيران

المستشارة الألمانية تعلن تأييد بلادها الاتفاق النووي مع إيران
مرشد إيران يضع 7 شروط لأوروبا مقابل الإبقاء على الاتفاق النووي

مرشد إيران يضع 7 شروط لأوروبا مقابل الإبقاء على الاتفاق النووي
من الاتحاد الأوروبي لـ"أمريكا": لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران

من الاتحاد الأوروبي لـ"أمريكا": لا بديل عن الاتفاق النووي مع إيران
إيران تؤكد رفضها للتفاوض خارج إطار الاتفاق النووي

إيران تؤكد رفضها للتفاوض خارج إطار الاتفاق النووي
وزير الخارجية الإيراني يصف الاتفاق النووي بالمريض الذي يحتضر

وزير الخارجية الإيراني يصف الاتفاق النووي بالمريض الذي يحتضر

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

سعفان يضع اللمسات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية بالانتخابات العمالية

سعفان يضع اللمسات النهائية لإطلاق المرحلة الثانية بالانتخابات العمالية

بالصور| إقبال على انتخابات النقابات العمالية بجنوب سيناء

بالصور| إقبال على انتخابات النقابات العمالية بجنوب سيناء

تأجيل انتخابات مجلس إدارة "مصر للسياحة" لأجل غير مسمى "دون سبب"

تأجيل انتخابات مجلس إدارة "مصر للسياحة" لأجل غير مسمى "دون سبب"

زحام وطوابير في انتخابات العمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

زحام وطوابير في انتخابات العمال بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

الجيزة تزيل عشش "السكة الحديد" في البدرشين وتعوض أصحابها

اختيارات الوطن

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

مسحراتية «شبراباص» فى حماية «العمدة وغفيرين»: اصحى.. فووق

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

«حسين ميزة» تاجر حسب المواسم والرزق على الله

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

مؤلف "عوالم خفية" لـ"الوطن": لا أعرف كتاب أخت سعاد حسني والأحداث بعيدة

الأكثر قراءة

عاجل