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الوطن

اليوم.. مشاكل سوق العقارات في "نجوم الإدارة" على قناة المحور

اليوم PM 03:41
كتب: انتصار الغيطانى
اليوم.. مشاكل سوق العقارات في "نجوم الإدارة" على قناة المحور

صورة أرشيفية

تستضيف الإعلامية منال السعيد، في سابع حلقات برنامجها "نجوم الإدارة" علي شاشة قناة المحور الفضائية، في الرابعة من عصر اليوم المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العقارية وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري.

يتحدث "فكري" عن مشواره في عالم قطاع التشييد والبناء، وعن سر اختياره المدن الجديدة لإنشاء وحداته السكنية، ويقدم رؤيته لسوق العقارات في مصر وأسعارها المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

يتناول "فكري" أبرز التحديات التي تواجه قطاع التشييد والبناء في مصر، خاصةً بعد ارتفاع أسعار مواد البناء، ويعيد تقييم العقار كوعاء إدخاري مقارنةً بالذهب والبورصة.

ويقيم "فكري" أداء الحكومة الحالية، وتجربة الإصلاح الاقتصادي في مصر، وأبرز التحديات الراهنة والمستقبلية، إلى جانب الجيل الرابع من المدن الجديدة التي تشيدها الدولة في الوقت الراهن وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.

 

 

 

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