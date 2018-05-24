"نتورك إنترناشيونال" أفريقيا تُدشن مركز بيانات بالقاهرة

أعلنت شركة نتورك إنترناشيونال أفريقيا، الشركة الأفريقية الرائدة في تقديم حلول المدفوعات الإلكترونية، عن إطلاق مركز بيانات جديد لها في مصر بالمنطقة المالية في قلب القاهرة الجديدة.

أقيم المركز الجديد في مصر في إطار خطط نتورك إنترناشيونال للتوسع بالمنطقة، بهدف تلبية احتياجات عملياتها التشغيلية في السوق الأفريقي، حيث تخدم الشركة أكثر من 140 بنكاً في 40 دولة، من خلال تقديمها لباقة من أرقى خدمات المدفوعات.

وتعليقاً على إطلاق مركز البيانات الجديد، يقول هاني فكري-نائب العضو المنتدب لشركة نتورك إنترناشيونال أفريقيا، والمدير العام للشركة في مصر: "إنّ هدفنا الرئيسي يتمثل في توفير حلول مدفوعات ذكية وآمنة لمساعدة الشركات على اتمام عملياتها التشغيلية بكل سلاسة ويسر، مع زيادة معدلات ربحها.

ويأتي ذلك الهدف متوافقاً مع الرسالة الرئيسية لشركة نتورك انترناشيونال والتزامها بأنّ تصبح أفضل شريك للمدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة للشركات الناشئة وصولاً للمؤسسات العملاقة والحكومات. وحتى نتمكن من تحقيق ذلك، فقد وقع اختيارنا على شركة جلوبال بيرينج اكستشينج لاستضافة وتشغيل مركز البيانات الجديد. وتُعد الشركة من شركات الرائدة في تقديم الفئة الرابعة من نقل البيانات من المراكز الرئيسية عن طريق كوابل الألياف الضوئية المتطورة."

هذا وقد تم تصميم مركز البيانات الجديد في مصر لتوفير أحدث التطبيقات التكنولوجية الموثوقة والتي تتمتع بالأمان والاعتمادية، بما يضمن أدنى مستوى من التغيير من أجل اتاحة الفرصة للعملاء كي يواصلوا عملياتهم التشغيلية بكل سلاسة. بالإضافة لذلك، ولمواكبة معايير أمن المعلومات المطبقة في قطاع المدفوعات الرقمية، حصل مركز البيانات الجديد على شهادتي PCI-DSS وPCI-PIN-Security التي تتوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية. المركز معتمد أيضاً من شركات عالمية متنوعة تتخصص في تكنولوجيا المدفوعات، لضمان معالجة البيانات طبقاً لأعلى معايير الأمان لبيانات المدفوعات.

مركز البيانات الجديد مجهز أيضاً بإمكانيات خاصة للحوسبة السحابية تمثل أفضل الممارسات العملية في مجال التصميم، والتي تستخدمها نتورك إنترناشيونال في مراكزها الرئيسية بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن الناحية التقنية، يضيف رفيق الراهب-رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في نتورك إنترناشيونال: "تتضمن الامكانيات الخاصة للحوسبة السحابية في المركز موارد مركزية لتكنولوجيا نقل المعلومات، وادارة مشتركة للخوادم الافتراضية، ومساحة تخزين مشتركة للبيانات بالإضافة لمعدات الشبكات. وتوفر تلك الامكانيات أيضاً القدرة على الامداد التلقائي لموارد الحوسبة السحابية، مع قابليتها للتوسع وهو أمر ضروري لضمان تحقيق النمو السلس للقدرات واستيعاب خطط النمو في المستقبل".

تُعد نتورك إنترناشيونال من الشركات الرائدة في الحلول التكنولوجية المتطورة للمدفوعات الرقمية بالأسواق الأفريقية. وتتمتع الشركة بخبرات كبيرة من خلال تواجدها القوي بأسواق أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تتخصص في المجالات الأربع الرئيسية في قطاع المدفوعات وهي معالجة المعاملات المصرفية وبنوك التاجر ومعالجة معاملات بطاقات التجزئة وإدارة خدمات ماكينات الصرّاف الآلي.