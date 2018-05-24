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الوطن

عمرو الليثي يطرح مبادرة "اسأل عن أصحابك القدام" على نجوم FM

منذ 58 دقيقة
كتب: انتصار الغيطانى
عمرو الليثي يطرح مبادرة "اسأل عن أصحابك القدام" على نجوم FM

عمرو الليثي

طرح الإعلامي عمرو الليثي مقدم برنامج "رمضان الخير" المذاع عبر أثير محطة " نجوم FM " مبادرة جديدة من خلال البرنامج بعنوان "أسال عن أصحابك القدام".

حيث قال: "أن رمضان شهر الخير والعطاء والتكافل الاجتماعي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره عتق من النار.. علشان كده ياريت نغتنم الفرصة ونتسابق في عمل الخير وياريت يكون فرصة للتواصل مع القرايب والأصحاب".

و أضاف "من أروع مكاسب العمر لما تقف ذاكرتك بمحطات ناس غاليين عليك عاشرتهم وعيشت معاهم وتكتشف يوما بعد يوم أنهم كنوز في رصيد حياتك فتأنس بهم وتدعوا الله إن يسعدهم".

وتابع "الليثى": "لو كل واحد فينا رجع لأصدقائه القدام اللي كانوا معاه في بداية حياته وهو لسه على أول السلم يمكن يلاقي حد فيهم لم يسعده الحظ أو لم يوفق في حياته قد يكون فقير محتاج ليد العون أو مريض محتاج علاج، و طرح مبادرة لهذه الحلقة و هي (اسأل عن اصحابك القدام)، اتصل بيهم أو زورهم أو روح افطر معاهم وتتجمعوا زي زمان وتتعاونوا في عمل الخير مع بعض".

 

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اهلا رمضان

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