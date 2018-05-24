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الوطن

رئيس الوزراء يعدل رسوم الفحص للمباني داخل الكردونات في المحافظات

منذ 52 دقيقة
كتب: محمد مجدي
رئيس الوزراء يعدل رسوم الفحص للمباني داخل الكردونات في المحافظات

رئيس الوزراء يعدل رسوم الفحص للمباني داخل الكردونات بالمحافظات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم، قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، باستبدال رسوم الفحص الواردة بعجز الفقرة الاولي من المادة 6 من قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمتعلقة بالأراضي المقام عليها بناء داخل الكردونات.

وتضمن القرار تحديد الرسوم بألفي جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات القري، و5 آلاف جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات المدن، و10 آلاف جنيه للأراضي المقام عليها بناء داخل كردونات عواصم المحافظات.

وأضاف رئيس الوزراء، فقرة جديدة تالية للفقرة الأولي من المادة السادسة من قرار رئيس الوزراء، ونصت على: "وفي جميع الأحوال إذا كانت مساحة الأرض المقام عليها بناء داخل الكردونات المشار إليها 150 متر مربع، فيما أقل، يخفض قيمة رسم الفحص إلى ألف جنيه داخل كردونات القرى، وإلى ألفين جنيه داخل كردونات المدن وعواصم المحافظات".

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