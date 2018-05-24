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الوطن

الجيوشي يتفقد لجان امتحانات الدبلومات بأجا الصناعية ويضبط 7 حالات غش

منذ 46 دقيقة
كتب: محمود عبد الرحمن
الجيوشي يتفقد لجان امتحانات الدبلومات بأجا الصناعية ويضبط 7 حالات غش

الجيوشي يتفقد امتحانات الثانوية الفنية في أجا

تفقد الدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير للتعليم الفني، اليوم، لجان سير امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية في عدد من لجان مدارس مدينة أجا بالدقهلية، حيث بدأت الجولة في لجنة مدرسة أجا التجارية المشتركة، وانتهت بلجنة مدرسة أجا الصناعية.

وأكد الجيوشي، أنه في أثناء تفقده للجان ضبط 7 حالات للغش والإخلال بسير اللجنة، منها حالة غش بالموبايل، وأحيل الطلاب للتحقيق، وفي أثناء الجولة ضبط الجيوشي 10 طلاب لحيازة موبايل، واتخذت الإجراءات بشأنهم.

وأهاب الجيوشي، بكل وسائل الإعلام تزويد غرفة العمليات بالوزارة بأي بيانات تتوافر لديهم عن مجموعات الغش من خلال مجموعات "واتس آب"، وهو واجب وطني لا يجوز التقصير فيه، ولا يجوز حجب تلك البيانات أو التستر عليها، لأن الموقع الإلكتروني بحجبه لبيانات الطلاب الغشاشين المتوفرة لديه فهو يسمح، لمرتكبي تلك الأفعال المشينة من التمادي فيها، وبذلك يشارك في نشر الغش وهو معاقب عليه قانونًا، ولكي نستطيع القضاء علي ظواهر الغش الإلكتروني التي تهدم مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، علينا أن نتكاتف جميعا كل في موقعه، لأن المسؤولية تتعدى حدود وزارة التربية والتعليم إلى كل الجهات المعنية بمكافحة حالات الغش الإلكتروني.

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