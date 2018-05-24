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الوطن

إطلاق جيل جديد من سيارات "Kona" لهيونداي

منذ 20 دقيقة
كتب: محمد متولي
إطلاق جيل جديد من سيارات "Kona" لهيونداي

هيونداي كونا

بعدما حققت سيارات Kona شعبية واسعة والتي أطلقتها هيونداي منذ مدة، وقررت الأخيرة طرح جيل جديد كليا من تلك السيارات.

قال موقع "AutoExpress" البريطاني إن شركة هيونداي تدرس إطلاق جيل جديد من السيارات يحمل اسم Kona N، وتأتى تلك المركبات مزوده بمحركات توربينية مميزة تجعل منها سيارات كروس أوفر رياضية وقوية.

ومن المنتظر أن تطلق السيارات نسختين الأولى مزودة بمحرك توربيني بسعة 2 لتر وعزم 250 حصانا، وأخرى أقوى بقليل بمحرك بسعة قادر على توليد عزم 275 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ8 مراحل.

وفي الجيل الحالي، تم تزويد تلك السيارات بأنظمة أمان تمنع اصطدامها بمركبات أو المارة على الطرقات، وأحدث أنظمة الملتيميديا والكاميرات والصوت، والعديد من وسائل الرفاهية للركاب والسائق.

https://youtu.be/TNxftkMLd4E

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