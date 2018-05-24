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الوطن

بنك الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون بـ50 مليون جنيه لتحسين حياة الأطفال

منذ 29 دقيقة
كتب: سلامة عامر
بنك الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون بـ50 مليون جنيه لتحسين حياة الأطفال

اطفال بلا ماوي

أقام بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، احتفالية الإفطار السنوية لمبادرة "تحسين حياه الأطفال المهمشين" للعام الثاني على التوالي، والتي نظمت بالتعاون مع منظمة "ساموسوسيال انترناسيونال مصر" بحديقة الحرية بالزمالك لحوالي 800 طفل ليستمتعوا خلالها بالعديد من الفعاليات الترفيهية والالعاب الممتعة فى أجواء من البهجة والمرح.

 

 

وأقيمت الاحتفالية، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور كل من الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعي، ودانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، والمهندسة نورا سليم، المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وليلى حسني رئيس مكتب المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة ببنك الإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من ممثلي منظمات المجتمع المدني.

وعلى هامش الاحتفالية، وقع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس بروتوكول تعاون بقيمة 50 مليون جنيه مناصفة بين الجهتين لزيادة الدعم المقدم للأطفال المهمشين في مصر بمجالي الصحة والتعليم، وتحسين ظروف معيشتهم، بجانب توفير مأوى آمن لهم، خاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن تعاون يمتد لخمس سنوات بالتعاون أيضاً مع منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية.

 

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