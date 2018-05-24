سفر 526 شخصا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم اليوم

غادر منفذ السلوم البري 526 مواطنًا مصريًا وليبيًا في طريقهم إلى ليبيا.

تلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، اليوم، إخطارًا بأن المتابعة الأمنية بمنفذ السلوم، رصدت إنهاء إجراءات 526 إلى الجانب الليبي، بينهم 131 مصريا 395 ليبيا.

يأتي ذلك في ظل توافد المصريين والليين على المنفذ للسفر عن طريق منفذي السلوم ومساعد المصري والليبي، مع وجود تأمين شامل للحدود المصرية ومنفذ السلوم.

وأنهت السلطات المصرية جميع الإجراءات اللازمة لسفر العمال المصريين والليبيين داخل منفذ السلوم، وقدمت مصلحة الجمارك والجوازات وإدارة شرطة منفذ السلوم البري التسهيلات اللازمة للتحفيف عنهم خلال سفرهم.