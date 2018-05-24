تركيب أعمدة بـ5 ملايين جنيه لإنارة طريق صحراوي في الأقصر

تفقد العميد عبد الله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، الأعمال الإنشائية لمحطة رفع الصرف الصحي بقرية الرياينة، برفقة المهندس محمد عيد، المشرف على تنفيذ المشروع.

وأضاف رئيس مدينة أرمنت، أنه جرى التغلب على مشكلة مرور كابل كهرباء هوائي في الأرض محل تنفيذ مشروع الصرف، وتم اقتراح عدة حلول منها أن يتم تحويل مسار الهوائي الخاص بتغذية الكابل، وتحديد مسار أخر جديد.

كما تفقد رئيس المركز، الطريق الصحراوي بقرية المحاميد قبلي للوقوف على أعمال تركيب أعمدة الإنارة بالطريق.

وقال رئيس مدينة أرمنت "إن تركيب أعمدة الإنارة جاء عن طريق الجهود الذاتية لأهالي القرية بتكلفة وصلت إلى 5 ملايين جنيه، وبإشراف تام من إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر بالتنسيق مع هندسة كهرباء مركز أرمنت".