محافظ السويس يوقف مدير مستشفى السويس العام 3 أشهر بسبب الإهمال

قرر اللواء احمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم، إيقاف الدكتور يوسف خليفة، مدير مستشفى السويس العام عن العمل لمدة 3 أشهر أو لحين الانتهاء من التحقيقات النيابة العامة في حادث سقوط سيدة في بئر أسانسير مستشفى السويس العام.

وأصدر المحافظ تكليف الدكتور عبد المنعم احمد سيد سالم، مدير مستشفى السويس العام الأسبق، بتسيير الأعمال كمدير للمستشفى العام لحين الانتهاء من التحقيقات.

ومن جانبه، قال الدكتور ليبب محمد كمال، مدير الصحة بالسويس، إنه جرى إبلاغ الدكتور يوسف خليفة بقرار إيقافه بسبب الإهمال، وتعيين الدكتور عبد المنعم سالم بدلاً منه لحين الانتهاء من تحقيقات النيابة.

وكانت أسرة سيدة في العقد الخامس من العمر، حررت محضرًا بقسم شرطة السويس عقب سقوطها بأسانسير في مستشفى السويس العام مما أدى إلى إصابتها بكسر في العمود الفقري والحوض .