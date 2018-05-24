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الوطن

مكرم والسعيد يبحثان تطوير الموقع الرسمي لـ"الأعلى للإعلام"

منذ 22 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوى
مكرم والسعيد يبحثان تطوير الموقع الرسمي لـ"الأعلى للإعلام"

د. هالة السعيد وزيرة التخطيط

التقى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، لمناقشة سبل تطوير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والموقع الرسمي للمجلس الأعلى على شبكة الإنترنت.

وقال بيان للمجلس، اليوم، إنه تم الاتفاق على تحويل معهد تدريب الإعلاميين الأفارقة إلى أكاديمية لتدريب إعلاميّ الدول الإفريقية، كما تم تكليف الدكتور محمد عبدالوهاب، مساعد الوزير، بالإشراف على مشروع تطوير المعهد من الناحية البشرية والفنية على أن تبدأ خطوات بحث عملية التطوير الأحد المقبل.

حضر اللقاء عبدالفتاح الجبالي، وكيل أول المجلس، وأحمد سليم، الأمين العام للأعلى للإعلام، وذلك بمقر المجلس بماسبيرو.

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