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الوطن

"التنمية الثقافية" يشارك في معرض "فيصل للكتاب" بإصدرات وخيال الظل

منذ 33 دقيقة
كتب: شيماء عادل
"التنمية الثقافية" يشارك في معرض "فيصل للكتاب" بإصدرات وخيال الظل

أرشيفية

يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية في فعاليات معرض فيصل الدولي للكتاب، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 9 حتى 19 رمضان "25 مايو حتى 4 يونيو"، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وقال الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق إن مشاركة قطاع صندوق التنمية الثقافية هذا العام تتمثل في جناح بيع لإصدارات الصندوق المتميزة بالإضافة إلي مطبوعات المجلس الأعلي للثقافة.

من ناحية أخرى تشارك فرقة الأراجوز وخيال الظل التابعة لقطاع الصندوق في العاشرة والنصف مساء الاثنين 28 مايو الموافق 12 رمضان بعرض فني لرواد المعرض.

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