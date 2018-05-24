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الوطن

بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»

اليوم PM 06:30
كتب: الوطن
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»

تفقد اللواء علاء الدجوي مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، وبرفقته اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، الخدمات المرورية على طريق الإسكندرية الصحراوي والزراعي، للتأكد من جدية الخدمات المرورية وحسن التعامل مع المواطنين والتواجد الميداني للخدمات المرورية وكذا تنفيذ الخطة المرورية خلال شهر رمضان على جميع محاور الجمهورية ومتابعتها بمعرفة المستويات الإشرافية والتأكد من السيولة المرورية.

وأثناء المرور، التقى «الدجوي» و«الأشقر»، مع اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، في أثناء تفقده الخدمات بمديرية أمن الإسكندرية، وتأكيده تنفيذ توجيهات الوزير في هذا الشأن والمتابعة المستمرة لسيارات السرفيس (النقل الجماعي) والالتزام بالتعريفة المقررة والتأكد من عدم زيادة الأجرة لسيارات النقل الجماعي، والتأكد من توزيع الوجبات للضباط والأفراد والمجندين ووصول الوجبات في أماكن خدمتهم.

 

بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»
بالصور| قيادات «الداخلية» تتفقد الخدمات المرورية على طريق «الإسكندرية»

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