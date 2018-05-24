وكيل "زراعة كفر الشيخ" يطالب بتفعيل الخطة المتكاملة لمقاومة آفات القطن

عقد أعضاء الحملة القومية للنهوض بالقطن، برئاسة المهندس عبدالرافع أحمد عبدالعظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، اجتماعاً لمناقشة أخر تطورات محصول القطن.

وشدد وكيل الوزارة على المرور المستمر والفحص الجيد لزراعات القطن وسرعة اكتشاف أي أقطان غريبة والنباتات الشاردة ونقاوتها بمعرفة لجان نقاوة الغريبة، مؤكدًا فحص الزراعات للقطن داخل المحافظة وضرورة متابعة المحاصيل الأخرى.

وطالب وكيل زراعة كفر الشيخ، بتفعيل خطة المكافحة المتكاملة لمقاومة آفات وأمراض القطن، فضلاً عن التشديد على أن الزراعة في الميعاد المناسب تؤدي إلى انخفاض العقدة الثمرية الأولى "تكوين حجر منخفض للنبات"، وزيادة الأزهار واللوز المتفتح السلیم كبیر الحجم ومبكر النضج، وزيادة المحصول وجودة رتبته وزيادة تصافى الحلیج، والحد من الإصابة بالآفات، والمحافظة على صفات التیلة الممیزة للصنف.