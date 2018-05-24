إزالة 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

قال المهندس عبد الرافع أحمد عبد العظيم، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، إنه جرى إزالة أكثر من 26 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمختلف المراكز على مساحة لأكثر من فدانين على مستوى قطاعات الزراعة بالمحافظة.

وأضاف عبد الرافع، أنه شدد على التصدي بشتى الطرق لأي تعد على الأرضي الزراعية والإزالة الفورية في المهد وأي تعذر يتم الاتصال بالمديرية فورًا، مشددًا تكليفاته لمديري الإدارات الزراعية ومسؤولي حماية الأراضي بالتحرك الفوري وإزالة التعديات في مهدها .

أوضح وكيل وزارة الزراعة في كفر الشيخ، أنه يتابع موقف الإزالات أولاً بأول مع الجهات المختصة حتى يتم التخلص من تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة منذ سنوات.