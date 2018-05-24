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الوطن

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الامتحانات المسائية بكلية العلوم 

منذ 7 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الامتحانات المسائية بكلية العلوم 

رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الامتحانات المسائية بكلية العلوم 

تابع الدكتور خالد عبد الباري، رئيس جامعة الزقازيق، مساء اليوم، أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية العلوم؛ للاطمئنان على انتظام الامتحانات سير الامتحانات.

واطمأن رئيس الجامعة على مستوى أسئلة الامتحانات ومدى تفاعل الطلاب مع نظام الامتحانات التصحيح الإلكتروني الذي كان لجامعة سبق تطبيقه بنسبة 100% في عدد من الكليات، وباقي الكليات بلغ نسبة تطبيقه 70% من المقررات، مشيرا إلى ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح والكنترول أولا بأول حتى تكون كلية العلوم الأولى في إعلان النتائج.

كما اطمأن على توافر وسائل التهوية وكافة الاستعدادات والتدابير الوقائية الضرورية من وسائل الدفاع المدني والرعاية الطبية والإسعاف في اللجان في ظل ارتفاع درجات الحرارة من أجل راحة الطلاب.

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