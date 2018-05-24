وكيل القوى العاملة بالغربية: 88% اقبال في الانتخابات العمالية

أكد خالد أبوبكر، وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية اليوم أن نسبه المشاركة والأقبال على الإدلاء في سباق وماراثون الانتخابات العمالية تجاوز 88% من إجمالي الأصوات المسجلة في قاعدة البيانات وكشوف الناخبين .

وأوضح أبوبكر" أن عدد اللجان النقابية ومجالس الإدارات بمركز ومدينة طنطا بلغ 78 لجنة، بينما 23 لجنة نقابية ومجالس إدارات بنطاق مركز المحلة، فيما تحوي سمنود نحو 5 لجان نقابية ومجالس إدارات وقرى مركز قطور نحو 4 لجان شركات ونقابات بينما مركز كفرالزيات يشمل ما يقرب من 18 لجنة نقابية للشركات ومجالس الإدارات .

وشهدت المقرات الثلاثة لانتخابات نقابة العاملين بشركة بترروتريد بطنطا والمحلة العشرات من العاملين قبل غلق باب التصويت حيث يتنافس على رئاسة النقابة بالدلتا 9 مرشحين، وتنقسم إلى 6 مناطق منطقة المنوفية، ويتنافس فيها 10 مرشحين على مقعدين فقط.

كما يتنافس في منطقة الغربية 7 مرشحين علي مقعدين وفي منطقة الإسكندرية يتنافس 6 مرشحين علي مقعد واحد وفي الدقهلية يتنافس 6 مرشحين عليى مقعد واحد وفي الإسماعيلية 3 مرشحين مطلوب منهم واحد فقط وفي منطقة بورسعيد والسويس يتنافس 6 مرشحين علي مقعد واحد.

وجدير بالذكر أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية اليوم حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى لبدء انطلاق ماراثون سباق الانتخابات بالنقابات العمالية ومجالس إدارات الشركات تحت إشراف قضائي كامل ومتابعة دورية من وزارة القوي العاملة على مستوي محافظات الجمهورية.