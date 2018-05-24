حبس 11 من أعضاء "الإخوان" 15 يوما في قضايا شغب وعنف بالغربية

أصدر المستشار أحمد الحسيني، رئيس نيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، توجيهاته بتجديد حبس 6 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضايا شغب والعنف وتكدير الأمن والسلم العام على مستوى قرى مراكز المحلة وسمنود .

كما قرر المستشار هشام غلوش، رئيس نيابات غرب طنطا الكلية، تجديد حبس 5 من أنصار الرئيس المعزول من أعضاء جماعة "الإخوان" الإرهابية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة منشورات وثائق معادية للجيش والشرطة ومحرض على الشغب والعنف بمراكز بسيون والسنطة وطنطا .

ودفعت الأجهزة الأمنية بالغربية تحت اللواء طارق حسونه، مدير أمن الغربية، بتشكيلات من قوات الأمن المركزي والمدرعات ودوريات الشرطة للتأمين عرض المتهمين على مجمعي محاكم ونيابات طنطا والمحل تحسبا لاندلاع أحداث شغب والعنف من جهة أهالي المتهمين .