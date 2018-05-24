ذبح 4 عجول في مأدبة إفطار لـ2200 من أسر حفظة القرآن والشهداء بالمحلة

ذبح 4 عجول في مأدبة حفل إفطار في المحلة، أثناؤ حفل تكريم 2200 من أسر وعائلات حفظة القرآن الكريم والشهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة مساء اليوم.

يأتي ذلك تحت رعاية عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والعميد صلاح حسن المستشار العسكري، ولفيف من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب بقرية ميدو بارك بطريق "طنطا – المحلة ".

وشارك في حضور اللقاء كل من اللواء ناصر أنور طه مدير الإدارة المركزية ووكلاء وزارات الصحة والتعليم والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ونواب الكتلة البرلمانية البالغ عددهم أكثر من 33 نائب برلماني وعدد من ممثلي قيادات وأحزاب سياسية.

وتخلل الاحتفالية تقديم عدد من الجوائز العينية إلى أسر شهداء الجيش والشرطة وأطفال تتراوح اعمارهم السنية ما بين 10 إلى 18 سنة من حفظة القران الكريم على مستوى قرى ومراكز المحافظة .

في المقابل، أكد محافظ الغربية، اللواء أحمد ضيف صقر، أن حفظة القرآن الكريم وأسر الشهداء هم أصحاب رسالة بالغة كون أبنائهم ضحوا بدمائهم من أجل رفعة الوطن وحافظين لأيام الله من الذكر الحكيم، مشيدًا بدورهم في حفظ أمن واستقرار الوطن وترسيخ مبادئ التوعية والإرشاد لكافة أبناء ومواطني المحافظة .

وصرح المحاسب محمد كمال مرعي، رئيس الكتلة البرلمانية بالغربية، أن تلك المبادرة هي الأول من نوعها أراد بها النواب التعبير عن دور حفظة القرآن الكريم ومكانة وأسر وعائلات شهداء الوطن في قلوبهم لدورها الوطني .

وأشار مرعي إلى أن نواب البرلمان من أبناء المحافظة حريصين في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استكمال المسيرة وبناء الوطن من خلال طرح قوانين ومشروعات وتبني قضايا هامة تمس كل المصريين سعيًا في استكمال مسيرة البناء والتنمية في المرحلة المقبلة.

وتحمل أحد رجال الأعمال من أصحاب أفعال الخير تكاليف نفقات الحفل وذلك في إطار حرصه على رعاية حافظي آيات كتاب الله من الذكر الحكيم، وتقديرًا لبطولات شهداء الوطن وتضامنا مع أسرهم وذويهم .