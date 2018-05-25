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الوطن

قداسات على مدار 3 أيام لإحياء السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل

منذ 33 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
قداسات على مدار 3 أيام لإحياء السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل

الانبا اغاثون مطران مغاغه

يقام قداسات آلهية بدير الأنبا صموئيل غرب مركز العدوة بالمنيا، من الجمعة للأحد، في أربع مطرانيات هي: ببا والفشن وسمسطا بمحافظة بني سويف، وبني مزار والبهنسا، والمنيا وأبو قرقاص، والعدوة ومغاغة، وذلك لإحياء السنوية الأولى لاستشهاد 28 قبطيًا في 26 من شهر مايو الماضي، "شهداء الدير".

وأنهت الأجهزة الأمنية، استعداداتها لتأمين قداسات إحياء الذكري الأولى، وخصصت مطرانية مغاغة أماكن للضيافة واستقبال الزوار.

وأعلن دير أنبا صموئيل، إقامة قداس ذكرى السنوية يترأسه الأنبا باسليوس، بكنيسة الدير حيث يرقد ثماني شهداء داخل مقبرة جماعية بالدير، وذلك السبت المقبل.

ويترأس الأنبا اثناسيوس أسقف بني مزار القداس الإلهي لسنوية 8 شهداء، وذلك بكنيسة مار مرقس بالمطرانية يوم الأحد المقبل، وذلك لإعطاء فرصة حضور الجميع في قداسات السنوية بالإبراشيات الأخرى.

ويترأس الأنبا أغاثون قداس الذكرى الأولى في كنيسة السيدة العذراء الأثرية بقرية دير الجرنوس، مسقط رأس أكبر عدد من الضحايا 7 شهداء، يومي الجمعة والسبت.

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