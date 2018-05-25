طوارئ في أسيوط تحسبا لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك تحسبا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، وذلك بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الاحوال الجوية بدءا من اليوم وحتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة آية طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية، وما يترتب عليها من تداعيات من عواصف أو أمطار أو سيول محتملة على مختلف الأنحاء..

وأكد أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية تحدث.

وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة والسفر بين المحافظات والالتزام بقواعد وضوابط المرور .