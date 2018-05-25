تسجيل الدخول

الوطن

طوارئ في أسيوط تحسبا لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

منذ 36 دقيقة
كتب: سعاد أحمد
طوارئ في أسيوط تحسبا لسوء الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة

المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط

أعلن المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وذلك تحسبا لسوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة، وذلك بناء على تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار الاحوال الجوية بدءا من اليوم وحتى انتهاء تحذيرات الجهات المعنية.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم، إلى أنه جرى اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة آية طوارئ أو سوء في الأحوال الجوية، وما يترتب عليها من تداعيات من عواصف أو أمطار أو سيول محتملة على مختلف الأنحاء..

وأكد أن غرفة إدارة الكوارث والأزمات في حالة انعقاد دائم على مدار 24 ساعة بحضور ممثلي كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية وعلى تواصل مستمر مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية تحدث.

 وناشد المحافظ جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة والسفر بين المحافظات والالتزام بقواعد وضوابط المرور .

 

 

 

أخبار متعلقة

"المرور": 5 طرق مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية

"المرور": 5 طرق مغلقة بسبب سوء الأحوال الجوية
إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية

إغلاق موانئ السويس بسبب سوء الأحوال الجوية
"المرور" تغلق 3 طرق سريعة بسبب سوء الأحوال الجوية

"المرور" تغلق 3 طرق سريعة بسبب سوء الأحوال الجوية
رفع درجة الاستعداد القصوى بالأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

رفع درجة الاستعداد القصوى بالأقصر بسبب سوء الأحوال الجوية

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

عايدة رياض: ليس لدي خطوط حمراء في حياتي.. وبعشق الجيش والشرطة

عايدة رياض: ليس لدي خطوط حمراء في حياتي.. وبعشق الجيش والشرطة

طلب إحاطة لتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج

طلب إحاطة لتدشين حملة لاسترداد آثار مصر المسروقة والمهربة للخارج

قداسات على مدار 3 أيام لإحياء السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل

قداسات على مدار 3 أيام لإحياء السنوية الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل

"الصحفيين" تنظم حفلا فنيا على مسرح النقابة الخميس المقبل

"الصحفيين" تنظم حفلا فنيا على مسرح النقابة الخميس المقبل

عاجل| مقاتلات عراقية تنفذ ضربات جوية على تجمعات "داعش" في سوريا

عاجل| مقاتلات عراقية تنفذ ضربات جوية على تجمعات "داعش" في سوريا

اختيارات الوطن

"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"

"أيوب" و"طايع" و"رحيم" خلف القضبان.. "ياما في دراما رمضان مساجين"

حواديت الجبرتي| ألعاب سحرية وحلوى وصلاة.. مراسم شعبية حتى يفيض النيل

حواديت الجبرتي| ألعاب سحرية وحلوى وصلاة.. مراسم شعبية حتى يفيض النيل

خطوات الاستعلام عن فتوى على موقع دار الإفتاء المصرية

خطوات الاستعلام عن فتوى على موقع دار الإفتاء المصرية

الأكثر قراءة

عاجل