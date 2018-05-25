نقل رفات 7 من شهداء دير الأنبا صموئيل لمزار خاص بدير الجرنوس في المنيا

أعلنت مطرانية مغاغة والعدوة، شمال محافظة المنيا، نقل رفات 7 من شهداء حادث "طريق دير الأنبا صموئيل المعترف"، الذي وقع في 26 مايو العام الماضي، إلى مزار خاص، جهز داخل كنيسة السيدة العذراء مريم الأثرية، بقرية دير الجرنوس، مسقط رأس الشهداء السبع.

وقالت المطرانية، في بيان صادر عنها، إنه سيقام احتفال بنقل الرفات، من المدافن إلى المزار المخصص داخل الكنيسة، اليوم.

ومن المقرر أن يحضر نقل الرفات الأنبا أغاثون، مطران مغاغة والعدوة، والآباء الكهنة، وأسر الشهداء وأبنائهم وشعب الكنيسة.