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الوطن

"صيادلة الإسكندرية" تكرم العاملين بـ"العلاج الحر"

منذ 49 دقيقة
كتب: مروة مرسي
"صيادلة الإسكندرية" تكرم العاملين بـ"العلاج الحر"

نقيب صيادلة الإسكندرية

كرمت نقابة صيادلة الإسكندرية، اليوم، عددا من الصيادلة العاملين بإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسكندرية؛ لجهودهم في تنفيذ قانون الصيدلة فيما تضمنه من تجريم بيع الأدوية خارج الصيدليات، وبصفة خاصة ببعض العيادات والمراكز الطبية.

وسلّم الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة، على هامش حفل الإفطار المقام أمس، شهادات تقدير من النقابة لكل من الدكاترة "آية حبيب، داليا عادل، دينا أحمد، وداليا سمير"، وذلك لجهودهم في منع بيع الأدوية خارج الصيدليات، وضبط المخالفات التي تقع من قبل بعض العيادات والمراكز الطبية في هذا الشأن.

وتبنّت نقابة صيادلة الإسكندرية منذ العام 2015 حملة موسّعة تحت شعار "لا تشتري الدواء من خارج الصيدلية"، تصدت خلالها لتفشي ظاهرة بيع الأدوية ببعض العيادات والمراكز الطبية بالمخالفة للقانون.

ووجهت النقابة خلال الحملة مخاطبات رسمية للنيابات المعنية، لإعمال شؤونها لإنفاذ قانون الصيدلة، فضلا عن عقد اجتماعات مع شركات الأدوية لتحذيرها من توزيع منتجاتها خارج الصيدليات، وهي المكان الوحيد المخول له قانونا بيع الأدوية.

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