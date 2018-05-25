"دار الكتب" تحتفل بذكرى العاشر من رمضان في معرض فيصل

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، في معرض فيصل للكتاب المقرر انعقاده خلال الفترة من 9 حتى 19 رمضان "25 مايو حتى 4 يونيو".

وتشارك الهيئة بعرض وبيع الكتب من إصداراتها بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الثقافية، وتستهل دار الكتب نشاطها بورشة عمل للأطفال بعنوان: "التضحية من أجل الوطن".

وينظم الورشة مركز توثيق وبحوث أدب الطفل، تحت إشراف الدكتور أشرف قادوس، والمركز هو أحد المراكز العلمية المتخصصة التابعة لدار الكتب والوثائق القومية.

تقام الورشة في العاشرة والنصف من مساء السبت القادم بركن الطفل بمعرض فيصل للكتاب، ويشارك فيها كل من اللواء شبل عبد الجواد رئيس قطاع مكافحة الإرهاب بالمنظمة العربية الإفريقية، والدكتورة نسرين عبد العزيز أستاذ الإذاعة والتلفزيون بأكاديمية الشروق، والدكتور محمود شاكر أستاذ اللغة الإنجليزية.