ملاكم مصري عن تمثيله لأمريكا: وزير الرياضة تجاهلني وحذفني من «فيس بوك»

قال حسام بكر، لاعب منتخب مصر للملاكمة وصاحب برونزية بطولة العالم بالمجر، إنه سيحصل على البطاقة الخضراء "الجرين كارد" حتى يستطيع تمثيل الولايات المتحدة الأمريكية فى تصفيات أولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "العاشرة مساء"، المُذاع عبر فضائية "دريم": "أنا قايل من شهر ونصف، ومعنديش مشاكل شخصية مع رئيس الاتحاد".

ولفت إلى أنه بعد حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة العالم 2015، ونجاحه في التأهل إلى أولمبياد 2016، تلقى عددا من العروض لتمثيل منتخب أمريكا وبعض المنتخبات الخليجية، موضحًا أنه أبلغ رئيس اتحاد اللعبة بالأمر.

وتابع: "كنت ماشي على بحر كله ورد، أي حاجة بحلم بيها كانت بتجيلي، أنا كنت عايز وظيفة مش حاجة تانية، وبعت رسالة للوزير مردش عليَ وسيادة الوزير وعدني بـ1500 وعد زي ما بيقولوا، إداني جواب عشان الفريق مهاب مميش يعينني في الهيئة، وعملي DELETE من على الفيس".