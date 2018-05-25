"الأرصاد": انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا معتدل ليلًا على كافة الأنحاء.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تمتد إلى الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد كما تنشط على البحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة لـ 37 درجة بينما تبلغ الصغرى 25 درجة مئوية.

وإليكم بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات والمدن المصرية والعواصم العربية والعالمية.