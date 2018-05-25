الرياضة فى رمضان | مُدرب "جودو" و"كونغ فو": التدريب قبل الفطار بساعة.. وتقليص التمرينات لنصف الوقت

"الجودو" رياضة يابانية من الزمن القديم، وأول مَن ابتكرها هم محاربين اليابان القدماء، وتعتمد على مهارات محدودة، من خلال الذراعين والطرح من خلالهما والذين يشكلان العنصر الأكثر أهمية في اللعبة، ومعهما الأرجل.

أما "الكونغ فو"، فهي رياضة شاملة لجميع الألعاب القتالية، مثل الملاكمة والتايكوندو والجودو والمصارعة، وكل ذلك من خلال "تكنيك" أصبح اسمه أسلوب "الساندا".

ويوضح كابتن أيمن حسام الدين لاعب منتخب مصر سابقا، ومدرب حاليا في رياضتي الجودو والكونغ فو، لـ"الوطن"، كيفية ممارسة تلك الألعاب والتدريب عليها خلال شهر رمضان الكريم.

ويقول المدرب: "في الصباح والمعدة خالية تماما هو أفضل وقت للتدريب، لأن كل خلايا الجسم في حالة نشاط كبيرة، أما بالنسبة لشهر رمضان فأفضل توقيت للتدريب قبل الإفطار بساعة فقط، لأن الجسم بعد التدريب مباشرة يكون بحاجة للمياه والغذاء، لأنه طول فترة التدريب تخرج مياه الجسد مع دهون خارج الجسم، لكن بعد الإفطار كل خلايا الجسم في حالة ركوض، وإذا اضطر اللاعب للتدريب بعد الإفطار يجب أن يمر نحو 3 ساعات على إفطاره".

وأضاف حسام الدين: "تقل الجرعات التدريبية في رمضان، لأهمية المياه وبعض المكملات ما يقلل من طاقة اللاعب، فبعدما كانت مدة التدريب ساعتين تكون في شهر رمضان ساعة واحدة فقط، وبعد الإفطار يكون ساعة ونصف".

وأكد لاعب منتخب مصر سابقا، أنه يجب على لاعب الجودو والكونغ فو أن يكون إفطاره محدود في رمضان، فيكون الإفطار عبارة عن طبق شوربة ثم كوب عصير أو بلح و5 معالق أرز مع قطعتين لحمة وسلطة خضراء، وفي وجبة السحور تشمل زبادي وبيضتان مسلوقتين، وبينهم يجب الإكثار من المياه.