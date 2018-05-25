اليوم.. ملتقى الفكر الإسلامي بـ"الحسين" يتناول سلوكيات الصائمين

دعت وزارة الأوقاف، القائمين على ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين لتناول سلوكيات الصائمين بين الدين والطب كموضوع الحوار، اليوم، بالملتقى.

وقالت الوزارة في بيان عنها: في إطار رسالة الأوقاف التثقيفية يتناول ملتقى الفكر الإسلامي الذي تقيمه وزارة الأوقاف المصرية بساحة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) اليوم الجمعة موضوع "سلوك الصائمين بين الدين والطب".

ويحاضر في الملتقى نخبة من علماء الدين والأطباء عن بعض جوانب الطب الوقائي ومخاطر الإسراف في الطعام ولا سيما في شهر رمضان المبارك وبعض النصائح الطبية الهامة فيما يتصل بسلوكيات بعض الصائمين في هذا الشهر الكريم.