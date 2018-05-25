جهاز القاهرة الجديدة يواصل حملات إزالة مخالفات البناء بالتجمع الخامس

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بأن الجهاز يواصل حملاته لإزالة المخالفات بالمدينة، وكذا تنفيذ الغلق الإداري، ورفع عدادات الكهرباء للنشاط المخالف، حيث تم تنفيذ حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطعتين أرقام (41 – 91) بمنطقة عمارات حي النرجس بالتجمع الخامس، بالتعاون بين لجنة إزالة المخالفات بالجهاز، وشرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، موضحاً أن المخالفات تمثلت في زيادة مسطح غرف السطح، وتنفيذ مباني بالبدروم، وعمل وحدة سكنية، بالمخالفة للترخيص، ولشروط التعاقد.

وأضاف المهندس عبدالرؤوف الغيطي، نائب رئيس الجهاز: تم أيضا تنفيذ الغلق الإداري ورفع عداد الكهرباء، للنشاط المخالف بالقطعة رقم 314، بالقطاع الثاني، بمركز المدينة، بالتجمع الخامس، وذلك لممارسة النشاط دون ترخيص تشغيل بالمخالفة.