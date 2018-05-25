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الوطن

ضبط 14 قطعة سلاح وتنفيذ 4 آلاف حكم في حملة بالغربية

منذ 21 دقيقة
كتب: الوطن
ضبط 14 قطعة سلاح وتنفيذ 4 آلاف حكم في حملة بالغربية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، في حملة مكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون وضبط العناصر الإجرامية وتجار المخدرات، من ضبط 14 قطعة سلاح أبيض، و18 مسجلين خطر، وتنفيذ 4 آلاف و33 حكما.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بشن حملة امنية مكبرة، أسفرت عن ضبط 14 قطعة سلاح أبيض، و13 متهما هاربا.

كما تم فحص 5 مسجلين خطر، وتنفيذ 4 آلاف و33 حكما، بواقع ألف و654 حكم حبس جزئي ومستأنف، وألفي و284 حكم غرامة، و88 حكم مخالفات، و7 أحكام جنائية، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.

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