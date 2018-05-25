السعودية وروسيا تفكران في زيادة إنتاج النفط الخام في الربع الثالث

قال وزيرا النفط السعودي والروسي، اليوم، إنه من الممكن زيادة الإنتاج اعتبارا من الربع الثالث من السنة مع ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 2014، علما بأن الدولتين تنسقان منذ 2017 مع منتجين آخرين من أجل الحد من العرض.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن الدول المنتجة ستكون لديها قريبا القدرة على تحرير العرض، مضيفا أن هذا يمكن أن يحدث خلال الفصل الثاني من هذه السنة على الأرجح.

وقال نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، إنه في حال تقررت زيادة الإنتاج "فسيجرى ذلك اعتبارا من الربع الثالث".