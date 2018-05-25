قرقاش: تعامل الدوحة مع أزمتها في العام الماضي محير ومتناقض

قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، في تغريدات قصيرة له على موقع التغريدات القصير "تويتر"، إنه "لعل مرور سنة على المقاطعة سينتج فكرا جديدا ومقاربة أكثر حكمة في الدوحة، فالمخرج لن يكون عبر شركات العلاقات العامة والمناكفات الإقليمية والتدخل الخارجي لحلّ الأزمة، بل عبر مراجعة وتراجع عن سياسات سببت الضرر وساهمت في دعم التطرّف والإرهاب".

وأضاف قرقاش في تغريدة أخرى، "أنه من واقع تعامل الدوحة مع أزمتها فبإمكانها أستنتاج العزل المستمر في ظل إستراتيجية فشلت في تفكيك الأزمة وأثبتت إستمرار الضرر، في واقع جيوستراتيجي جديد نتعامل معه بأقل درجة من الضرر ولن يغيره سوى المراجعة و التراجع".

موضحا "لن ينفع أن تلوم الدوحة الإمارات تارة وتستهدف السعودية تارة أو تتجاهل تقويضها لأمن البحرين ومصر، المراجعة الداخلية واجبة، والمشكلة هي في سعيّها عبر السنوات إستهداف أمن جيرانها ودعمها للتطرف والإرهاب في المنطقة".

وأكد أن تعامل الدوحة مع أزمتها في العام الذي مضى محيّر ومتناقض، فهو مكابر ومستجدي، ورافع شعار السيادة ومستسلم، يتعامل مع الأزمة ليحمي إرث سياسي ورّطه وعزله بدلا من أَن يسعى بكل واقعية إلى تفكيك أزمته.