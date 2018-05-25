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الوطن

"التخطيط": إنشاء إدارات الموارد البشرية أبرز أهداف خطة الإصلاح الإداري

منذ 8 دقيقة
كتب: محمد الدعدع
"التخطيط": إنشاء إدارات الموارد البشرية أبرز أهداف خطة الإصلاح الإداري

وزيرة التخطيط هالة السعيد

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انفوجرافا يشير إلى محور الإصلاح المؤسسي كأحد محاور خطة الإصلاح الإداري التي تعمل عليها الوزارة.

وأوضح الانفوجراف، أن الهدف الأساسي من التطوير المؤسسي هو رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، والذي يتم من خلال مجموعة من الخطوات التي تقوم بها وزارة التخطيط وتتمثل في الانتهاء من دراسة التنظيم الإداري للدولة في الخبرة العالمية، وإعداد كتاب الحكومة الذي يختص بوصف طبيعة المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، كما يتم العمل على تطوير الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وإعادة تشكيل الوزارات بما تشمله من إدارات مكتب الوزير، وإدارات مساندة، وإدارات متخصصىة، والفروع بالمحليات، والجهات التابعة.

كما أشار الإنفوجراف إلى العمل على تفعيل منصب الوكيل الدائم، واستحداث وحدات تنظيمية جديدة، والعمل على تحويل إدارات الأفراد إلى إدارات للموارد البشرية، واستحداث وحدات المراجعة الداخلية، والتخطيط والسياسات والاستراتيجيات.

وتضمن الإنفوجراف المنشور الإجراءات الإصلاحية الداعمة، لتحقيق التطوير المؤسسي، ومنها استحداث جائزة مصر للتميز الحكومي، وكذلك استحداث وحدتي الشكاوى المفوض الإداري، ودعم الموظف الحكومي.

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