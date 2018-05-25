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الوطن

رئيس "الوفد" يقبل استقالة حسام الخولي: تحقيقا لرغبة ظل يرددها

منذ 26 دقيقة
كتب: سمر نبيه
رئيس "الوفد" يقبل استقالة حسام الخولي: تحقيقا لرغبة ظل يرددها

رئيس حزب الوفد

أعلن المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد، قبول استقالة المهندس حسام الخولي نائب رئيس الحزب، من الحزب بكل تشكيلاته، من تاريخ تقديمها، مشيرا إلى أن كل من يتقدم باستقالته ستقبل، وأنه لا نية مطلقا لقبول طلب العدول عن الاستقالة لكل من استقال.

وأضاف أبو شقة، في بيان صادر عن الحزب اليوم، أنه قبل الاستقالة تحقيقا لرغبة المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد، والتي ظل يرددها في كل وسائل الإعلام، معلنا استقالته من حزب الوفد للانضمام لحزب آخر، وإنه إذ تقدم بطلب كتابي لرئيس الحزب يتضمن استقالته بتاريخ 23/5/2018، إذ إن هذا الطلب كان قد سبقه الانضمام لحزب آخر رغم أنه ما زال عضوا بحزب الوفد ما يشكل مخالفة للائحة الحزب، ونظامه الأساسي الذي يلتزم به أعضاء الوفد ومؤسساته.

وأشار إلى أن قبوله للاستقالة يأتي من منطلق مبادئ الحزب وثوابته التي التزم بها الوفديون 100 عام متمسكون بمبادئهم لا يتخلو عن وفديتهم مهما كان المقابل.

واختتم أبو شقة، بيانه قائلا: "عاش الوفد ضمير الأمة وعاش راسخا صامدا بأبنائه المخلصين الأوفياء، مؤمنا بالحرية وضميرا للأمة وداعما رئيسي للحركة الوطنية المصرية، يشهد لها التاريخ وما زال الوفدون يتمسكون بمبادئهم".

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