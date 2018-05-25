قيادات السويس يزورون الفدائي عبد المنعم قناوي بالمستشفى العسكري

قام محافظ السويس، اليوم، بزيارة الفدائي صقر السويس عبد المنعم قناوي أحد أبطال المقاومة الشعبية وعضو منظمة سيناء العربية الفدائية بالمستشفي العسكري بمدينة السلام بحي عتاقة للأطمئنان علي صحته.

وأثناء الزيارة دار حوار بين المحافظ وصقر السويس حول الحرب والحصار ودور المقاومة الشعبية وكفاح أبطال السويس الباسلة وبطولات أعضاء منظمة سيناء العربية والشهداء الذين ضحوا بحياتهم حتي جاء نصر أكتوبر 1973.

وأكد المحافظ علي ان ابطالنا الفدائين لهم دور كبير في حياتنا وضحوا بحياتهم من أجل السويس ودافعوا عن مصر حتي جاء النصر.

رافق اللواء محمد جاد مدير أمن السويس واللواء صلاح شوشة مساعد رئيس اركان الجيش الثالث الميداني وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد ودكتور احمد المرسي وكيل مديرية عام الصحة والقيادات التنفيذية والشعبية بالسويس.