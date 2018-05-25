غادة والي: بعثة البنك الدولي أشادت بما تحقق في "تكافل وكرامة"

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي بعثة البنك الدولي برئاسة السيدة نهلة زيتون مسئول الحماية الاجتماعية بمكتب البنك الدولي بالقاهرة، كما ضمت البعثة فريق من الخبراء الدوليين في مجالات دراسة أثر برامج الدعم، والمشاركة المجتمعية، وقضايا الإعاقة وإدارة المعلومات.

و استعرضت وزيرة التضامن وبعثة البنك الدولي ما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة ضمن سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التي تتبناها الحكومة المصرية منذ بداية تطبيق البرنامج في مارس 2015، خاصة بعد التوسع في جميع أنحاء الجمهور وتغطية أكثر من مليونين ومائتين وستين ألف أسرة تضم مايزيد على 10 مليون فرد.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الموضوعات منها توفير الدعم المؤسسي اللازم من ميكنة الخدمات وتدريب العاملين ببرامج الدعم وتطوير إدارة المعلومات والربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية والذى سيؤدي حتماً إلى تحسين منظومة الدعم النقدي و سيساهم في تحسين منظومة الدعم بشكل عام ، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتقديم تلك الخدمات.

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على أهمية الانتقال التدريجي من الحماية إلى التمكين الاقتصادي من خلال إيجاد فرص توليد دخل خاصة لفئات الشباب والنساء وغيرهم من الأفراد القادرين على العمل.

و صرحت وزيرة التضامن بأن أهم محاور عمل البعثة في هذه الزيارة هو مراجعة نتائج دراسة أثر البرنامج خلال الأعوام الثلاث الماضية ، والتى أجريت من خلال المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية احد اهم المراكز البحثية على مستوى العالم و أفادت بتحسن كبير في مستوى جودة الحياة للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.

وأضافت "والي" تلقينا إشادة كبيرة من بعثة البنك الدولي بما تحقق من إنجازات تطبيق تكافل وكرامة وخصوصا فيما يتعلق بميكنة منظومة استخراج تقارير القوميسيون الطبي لإثبات حالات الإعاقة ودرجة القدرة على العمل، كما أشاد البنك بمنظومة الشكاوى التي قامت الوزارة بتطويرها وميكنتها على مستوى 27 محافظة وأيضاً على مستوى 310 إدارة إجتماعية من أجل تحسين الاستجابة لطلبات المواطنين في أسرع وقت. كما اثنى فريق البنك الدولي على التوسع فى تطبيق البرنامج وتوسيع قاعدة المستفيدين.

و من جانبها أعلنت نهلة زيتون رئيسة البعثة، أنه بمقارنة نفس البرنامج في الدول الأخرى التي يدعمها البنك في تنفيذ الدعم النقدي المشروط، فإن مصر تمثل طفرة في السرعة التي تم بها التنفيذ حتى تم تغطية جميع المحافظات والتمكن من الوصول الى 5630 قرية ، وأن الجودة التي يقوم البرنامج بمراعاتها في التنفيذ أنشطته تتحسن عاماً عن آخر.

وأضافت أن لجان المساءلة المجتمعية هي نموذج إيجابي مستحدث يساهم في تحفيز المشاركة المجتمعية خاصة وأن المسئولين عن لجان المساءلة هم من قيادات المجتمع ومن الجمعيات الأهلية بالإضافة إلى مسئولين من الإدارة المحلية والصحة والتعليم.

جدير بالذكر أن إجمالي ما سيتم صرفه خلال شهر مايو فقط لمستفيدي برنامج الدعم المشروط تكافل وكرامة بلغ مليار ومائة وأحد عشر مليون جنيه، ووصل عدد المستفيدين من برنامج تكافل خلال شهر مايو الحالي بلغ 1.949.952 مليون أسرة وعدد المستفيدين من برنامج كرامة وصل إلى ما يزيد على 300 ألف اسرة، وبهذا يصل اجمالي عدد الاسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة حوالي 2.250.427 أسرة تضم ما يزيد على 10 مليون فرد.