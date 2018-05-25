بالأسماء.. إصابة 11 شخصا بينهم أميني شرطة في حادثين ببني سويف

أصيب 11 شخصًا، مساء اليوم، في حادثي انقلاب سيارتين ملاكي أحدهما على الطريق الصحراوي الشرقي والآخر بالقرب من قرية جرزا على الطريق الزراعي نطاق محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء جرير مصطفى بلاغًا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بجوار نفق أبو صالح على الطريق الصحراوي الشرقي نطاق محافظة بنى سويف .

انتقلت ثلاث سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف ونقلت كلا من: إبراهيم شكري ميخائيل، 45 سنة، وشقيقته سوزان، 24 سنة، و الينا سامي، 28 سنة، وشقيقها مايكل، 36 سنة، و مريم مينا، 35 سنة، وهيب شكري سامي، 36 سنة، جميعهم مقيمون مدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقي العلاج اللازم.

كما تلقى مدير أمن بنى سويف بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من قرية جرزا نطاق مركز الواسطى شمال بنى سويف .

ونقلت ثلاث سيارات إسعاف كلا من: فارس شعبان عبدالفضيل، 48 سنة، أمين شرطة، ونادي محمد بركات، 43 سنة، أمين شرطة، وصفوت محمد كامل، 44 سنة، وأحمد محمد عبدالعظيم، 29 سنة، ومحمود محمد عبدالعظيم، 43 سنة، إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقى العلاج اللازم .