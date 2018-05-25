"روس نفط" توقع اتفاقية مع كردستان العراق حول مشروع خط غاز

وقعت شركة "روس نفط" الروسية وحكومة كردستان العراق، اليوم، على اتفاقية للتعاون في قطاع الغاز تنص على بناء خط أنابيب الغاز.

وتعليقا على هذا الاتفاق الذي وقعه الطرفان على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي، قالت شركة "روس نفط": "سيضع الطرفان خطة شاملة لتطوير الأعمال التجارية في قطاع الغاز في المنطقة الكردية بجمهورية العراق، وأحد أهم البنود في هذه الخطة هو التصميم التمهيدي لبناء وتشغيل خط أنابيب الغاز في كردستان العراق"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت الشركة: "هذا هو المشروع الرئيسي الهادف إلى تحويل التنقيب والإنتاج إلى مبالغ مالية.

وكانت روس نفط تدرس هذه الاتفاقية منذ توقيع اتفاقية التعاون مع حكومة كردستان العراق على هامش المنتدى الاقتصادي الأوراسي العاشر في فيرونا الذي انعقد في 19 أكتوبر الماضي".

وأشارت "روس نفط" إلى أنها ستبت في المشاركة بالأعمال التجارية في قطاع الغاز في هذه المنطقة، استنادًا إلى نتائج العمل حول الخطة الشاملة للتطوير ومراعاة جاذبية وفعالية التعاون المحتمل.

وذكر رئيس "روس نفط"، إيجور سيتشين، أن الشركة تتعامل بصورة منهجية مع حكومة كردستان العراق في مجال التنقيب عن احتياطيات نفطية وغازية في هذه المنطقة عبر ممارسة التجارة، مؤكدًا عزم استمرار الشراكة في هذا المجال.