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الوطن

السبسي يلتقي رئيس المجلس الليبي الأعلى

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
السبسي يلتقي رئيس المجلس الليبي الأعلى

الرئيس التونسي-الباجي قائد السبسي-صورة أرشيفية

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، خلال اجتماعه اليوم الجمعة، برئيس المجلس الليبي الأعلى خالد المشري، على ضرورة إنجاز التسوية الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، وقال السبسي خلال الاجتماع الذي عقد في قصر قرطاج الرئاسي إن تونس ستدعم بقوة ما سيتوافق عليه الليبيون لبناء مستقبل أفضل لبلدهم، معربا عن ثقته في قدرة الليبيين على تجاوز الوضع الحالي رغم الصعوبات التي تواجههم، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

من جانبه، تطرق المشري لأهم التطورات التي تشهدها الساحة الليبية، والمساعي والمشاورات التي يقوم بها مع مختلف الأطراف الليبية، مؤكدا تمسكه بالمسار الديمقراطي والدستوري في ليبيا كمرحلة أساسية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المنتظرة.

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