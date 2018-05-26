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الداخلية الروسية تستعرض درعا صاعقا كهربائيا جديدا طورته

منذ 24 دقيقة
كتب: وكالات
الداخلية الروسية تستعرض درعا صاعقا كهربائيا جديدا طورته

صورة أرشيفية

عرضت وزارة الداخلية الروسية، بالمشاركة مع الحرس الوطني في البلاد، نوعا جديدا من معدات الحماية، عبارة عن درع صاعق كهربائي.

وجرى تقديم الدرع الصاعق في ساحة التدريب التابع لمركز التعليم في فرقة المهمات الخاصة، التابعة للحرس الوطني الروسي، في مدينة بالاشيخا بضواحي موسكو، في إطار المنتدى العلمي والتقني الثاني "يوم التقنيات المتقدمة لهيئات إنفاذ القانون"، الجاري من 24 وحتى 26 من شهر مايو الجاري، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

ويجمع الدرع بين وظيفيتين، الأولى حماية رجال الأمن من الهجمات التقليدية "مثل الحجارة والعصي والسكاكين"، والثانية هي التسبب بصدمة كهربائية قصيرة الأمد للخصم، عند ملامسته للدرع.

وعلاوة على ذلك، سيكون من الممكن تزويد الدرع بمادة خاصة تمنع اشتعاله، كما حدث سابقا مع وحدة بيركوت الأوكرانية أثناء الانقلاب في كييف.

وأشار المطورون إلى، أن الصوت الصادر عن الصاعق الكهربائي ذو تأثير نفسي، وخصوصا عندما يفَعِّله عدد كبير من رجال الأمن في آن واحد.

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