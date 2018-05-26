مصادر: منتحر فيصل قال لجيرانه "أنا ربكم الأعلى" وألقى بنفسه من الشرفة

كشفت مصادر أمنية، تفاصيل واقعة انتحار صاحب محل بقالة في منطقة فيصل بالهرم، بعدما ألقى بنفسه من الطابق السادس، مساء اليوم.

وقالت المصادر، إن المتوفي أقبل على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، وسبق أن قطع العلاج النفسي بإحدى المستشفيات، موضحة أنه كان يردد عبارات "أنا ربكم الأعلى"، ويتهم الجيران بالكفر.

وأفادت المصادر، بأنه عقب إلقاء المنتحر بنفسه من الطابق السادس، أصيبت زوجتة بحاله هياج، وألقت بنفسها وسقطت على سيارة "ميكروباص" تصادف مرورها أسفل العقار المقيمين فيه، ما أسفر عن إصابتها بكسر في العمود الفقري وتم نقلها إلى مستشفى الهرم لإسعافها.

وأضافت أن المنتحر يبلغ عمره 32 عاما، وكان متزوجا منذ عامين بطبيبة بيطرية، عمرها 25 عاما، ولم ينجبوا أطفالا.

حرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء ابراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بإخطار المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، وانتقل فريق من نيابة الهرم إلى مكان الواقعة، وناظرت النيابة جثة الزوج وقررت عرضها على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

وناقشت النيابة عددا من جيران المجني عليهما، وأكدوا أنهم فوجئوا عقب صلاة العصر بدخول المنتحر في حالة هياج، وبدأ في تكسير أثاث شقته، وأثناء محاولتهم منعه، وبخهم واتهمهم بالكفر، قائلا: "أنا ربكم الأعلى"، وألقى بنفسه من شرفة شقته، وبعدها أصيبت زوجته بحاله هياج، وألقت بنفسها من ذات الشرفة.

وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعت والد المنتحر وأسرة الزوجه لمناقشتهما حول ملابسات الواقعة.

كان اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة، تلقى إخطارا بإنتحار صاحب محل بقالة بمنطقة فيصل الهرم، وبالإنتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب محل البقالة، وبجوارة زوجته مصابة بكسر في العمود الفقري.

تم التحفظ على جثة المتوفى، ونقل زوجته إلى مستشفى الهرم للعلاج.