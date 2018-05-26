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الوطن

الإعلامية نهى عبد العزيز ممثلة في مسلسل "الرحلة"

اليوم AM 02:52
كتب: أحمد حسين صوان
الإعلامية نهى عبد العزيز ممثلة في مسلسل "الرحلة"

الرحلة

تخوض الإعلامية نهى عبد العزيز، مقدمة برنامج "السفيرة عزيزة" عبر شاشة "dmc"، تجربة التمثيل لأول مرة، وذلك من خلال مسلسل "الرحلة" للفنان باسل خياط، والذي يُعرض عبر الشاشة نفسها.

وقالت "عبد العزيز"، لـ"الوطن"، إنها تشارك بشخصيتها الحقيقية كمذيعة، حيث تظهر في مشهدين فقط طول أحداث المسلسل، أحدهما تستقبل فيه مداخلة هاتفية من الفنان وليد فواز، وأخر تستضيفه داخل الاستديو، وسيتحدث عن المرأة ومدى دعمه لها، في حين وجود مشاكل تجمعه مع زوجته، التي تقوم بشخصيتها الفنانة مي سليم، مشيرة إلى أن التصوير كان داخل ستديوهات "dmc".

وأوضحت أنها تخوض تجربة مسلسل "الرحلة"، بسبب ظهورها بشخصيتها الحقيقية، وليس تجسيد شخصية درامية، لافتة إلى أنها لم تفكر في مجال التمثيل من قبل، لكن قد تفكر في هذا الأمر بعد عرض مشاهدها، ومعرفة ردود الفعل.

مسلسل "الرحلة" من بطولة الفنان باسل خياط، وريهام عبد الغفور، وحنان مطاوع، ووليد فواز، وهو من تأليف نور شيشكلي، وسيناريو وحوار عمرو الدالي وأحمد وائل، وإخراج حسا علي، ويُعرض حصريًا عبر شاشة "dmc" يوميًا طول شهر رمضان.

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